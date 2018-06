ITALIA, CRISCITO: "IL ROSSO? ERA UN'AMICHEVOLE..."

4 giugno 2018

"Il bilancio di queste tre amichevoli è davvero positivo. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita, specie nel primo tempo. Penso che siamo sulla strada giusta e possiamo prenderci delle soddisfazioni". Così Domenico Criscito, dopo il pareggio con l'Olanda, in parte causato dalla sua espulsione. "Effettivamente ero l'ultimo... - ha detto il giocatore dello Zenit, guardando le immagini del proprio intervento - . Io ho detto all'arbitro che era un'amichevole e che poteva evitare. Con Mancini mi sono trovato bene, dopo un anno passato insieme abbiamo un grande rapporto. Spero di continuare a stare nel gruppo ma spetta a me lavorare per meritarmelo".