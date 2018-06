ITALIA, CRISCITO: "CHE EMOZIONE TORNARE"

28 maggio 2018

Domenico Criscito, tornato in azzurro dopo sei anni, è stato uno dei protagonisti nel match con l'Arabia Saudita: "E' stato molto emozionante tornare a giocare con la maglia della Nazionale. Sono felice per come è andata questa sera. Sarei stato utile con Ventura? Non lo so. E' facile dirlo adesso dopo l'eliminazione ai Mondiale. Ora sono qui dopo quattro anni e spero di far parte di questo gruppo. Stasera è stata un'ottima Italia, abbiamo concesso noi delle occasioni d'oro. Siamo sulla strada giusta, il gruppo è giovane, il mister sta lavorando bene e sono felice della prestazione di stasera".