ITALIA, CHIESA: "ABBIAMO REAGITO DA GRANDE SQUADRA"

27 marzo 2018

"Sono felicissimo perche' ho giocato ancora con la Nazionale e per me e' gia' un sogno". Cosi' Federico Chiesa, attaccante della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Raisport dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inghilterra. "Il rigore? Me ne sono accorto subito perche' mi ha preso il piede. Lo volevo non tanto per me ma per la squadra, per il momento che stiamo vivendo. Questo gol serviva per dare morale a tutto l'ambiente. Abbiamo reagito davvero da grande squadra", ha aggiunto. "Sono contento di quello ce ha dimostrato la squadra, perche' nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio noi e non loro", ha detto poi Chiesa. "Se spero resti Di Biagio? Io sono a disposizione di qualunque mister ci sara', ringrazio Di Biagio che sia qui che nell' Under 21 e' stato importante per la mia crescita", ha concluso.