ITALIA: BONUCCI "TUTTI UNITI ANDREMO AL MONDIALE"

8 novembre 2017

"Sarà dura perché la Svezia ha dimostrato di essere molto forte, ma siamo l'Italia e non qualificarci ai Mondiali non è un'opzione". Così Leonardo Bonucci in un'intervista a Fifa.com. "Affrontiamo un avversario che ha saputo ricostruirsi dopo aver perso uno dei sui campioni più rappresentativi come Ibrahimovic - ha continuato il capitano del Milan e punto fermo della Nazionale - Quindi ci sarà da lottare dal primo all'ultimo minuto, mostrando tutte le nostre qualità e restando uniti. La nostra storia dice che è così che abbiamo conquistato i nostri successi. Anche quando l'Italia vinse i Mondiali nel 2006 il clima non era dei migliori ma tutto il Paese si schierò al fianco della squadra e la trascinò alla vittoria. La nostra forza è restare uniti nei momenti difficili e sarà così anche stavolta".