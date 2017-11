ITALIA, BONUCCI: "NASO ROTTO, TOIVONEN DA ROSSO"

11 novembre 2017

E' arrabbiato Leonardo Bonucci per la gomitata subita in avvio di gara e non punita dall'arbitro Cakir. "Ho il setto nasale rotto. Dopo 30 secondi, c'è poco da dire... Un arbitro con più personalità avrebbe buttato subito fuori Toivonen. Il gioco era chiaramente scorretto e il rosso ci stava tutto. Ormai è andata, penso a lunedì", ha detto.