ITALIA, BARELLA: "IO LEADER? NO, MA UNO CHE DA' IL MASSIMO"

04/09/2018

"In campo do tutto e se c'è da mettere la gamba la metto. Ma devo cercare di prendere meno gialli". Lo ha detto il centrocampista del Cagliari e della Nazionale, Nicolò Barella, oggi a Coverciano, sede del ritiro degli azzurri in vista delle prime due partite della Nations League, in programma il 7 settembre a Bologna contro la Polonia e il 10 settembre a Lisbona contro il Portogallo. Ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse gia' un leader, Barella ha risposto: "Non sento la pressione addosso di essere un leader, anzi non mi sento un leader ma un ragazzo che dà sempre il massimo". Infine, sull'allarme lanciato ieri dal ct Roberto Mancini per i pochi giocatori italiani impiegati in campionato, il 21enne centrocampista del Cagliari ha sottolineato che "in Italia ci siano buonissimi giocatori giovani gia' pronti a fare il salto".