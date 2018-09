INZAGHI: "VITTORIA MERITATA"

02/09/2018

Simone Inzaghi si gode i tre punti conquistati contro il Frosinone. "E' stata una vittoria importante - ha spiegato il tecnico della Lazio -. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita". "Il Frosinone era un avversario difficile da affrontare, ha fatto una gara attenta - ha aggiunto -. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma abbiamo anche sbagliato tanto". "Ora ripartiamo, questa è una squadra a cui piace giocare bene", ha proseguito. "Dovevamo sbloccarla prima, ma abbiamo trovato una squadra ben messa - ha continuato -. Queste gare non finiscono mai, ma siamo contenti perché la vittoria andava centrata e sono contento per i ragazzi, perché la gara non era scontata". "Ho visto una buona Lazio, abbiamo trovato una squadra organizzata", ha aggiunto.