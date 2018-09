INZAGHI: "CON LA ROMA SERVE LA PARTITA PERFETTA"

22/09/2018

"Questi grandi match si approcciano come abbiamo fatto con l'Inter. Serve la partita perfetta dato che giochiamo contro una squadra che ha valori tecnici superiori ai nostri". Così Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida casalinga con la Roma. Gli emiliani vanno a caccia di un risultato positivo per smuovere una classifica fin qui deludente. "Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, è un aspetto sul quale stiamo lavorando molto", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Inzaghi ha molto apprezzato la vicinanza alla squadra dei sostenitori, oggi a Casteldobole, nonostante il momento difficile. "Il tifo qui a Bologna è incredibile, abbiamo una grande responsabilità nei confronti della nostra gente. Spero che questa mattina i giocatori abbiano capito quanto sono importanti i nostri tifosi, dobbiamo renderli orgogliosi di noi".