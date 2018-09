INTER, VECINO: "CONTRO IL TOTTENHAM PER CERCARE CONTINUITA' DI RISULTATO"

17/09/2018

"Ogni partita è diversa, se sabato segnavamo era un'altra storia. Abbiamo creato più occasioni rispetto alla gara col Bologna, poi dopo il gol preso è subentrata l'ansia e abbiamo lasciato troppi spazi. Questa cosa va migliorata". Intervenuto in conferenza stampa Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha commentato così il momento in casa nerazzurra a ventiquattro ora dalla sfida di Champions al Tottenham: "Non è una problema di approccio, perché la squadra ha fatto bene specie nel primo tempo contro il Torino dove abbiamo iniziato bene. Poi ci sono momenti dove non sappiamo soffrire come squadra, dobbiamo lottare tutti e 11 per 90 minuti. In Europa affrontiamo grandi squadre, se noi siamo compatti possiamo andare oltre le nostre possibilità. Il match contro il Tottenham potrebbe dare molta fiducia nella ricerca di continuità di rendimento e risultati, oltre che per la Champions dove fare punti è importantissimo. Le squadre inglesi sono forti, bisogna occupare gli spazi per evitare ripartenze essendo tutti molto bravi in uno-contro-uno".