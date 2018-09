INTER-TOTTENHAM, ICARDI: "ASPETTAVO DA TANTO TEMPO QUESTA PARTITA IN CHAMPIONS"

18/09/2018

Mauro Icardi non sta più nella pelle: "Aspettavo da tanto questa partita in Champions". A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Tottenham, il capitano ha ricordato il suo esordio in nerazzurro. "Ricordo la mia prima partita con questa maglia, questo è un altro debutto, ma sono tranquillo". Sulla sfida contro il coetaneo e capitano Kane, Icardi non si sbilancia: "Alla fine è la squadra che gioca. Speriamo di fare una grande gara: ci servirà dopo questo inizio, sarebbe un ribaltamento della situazione attuale".