INTER-TORINO, SFORATA QUOTA 70MILA BIGLIETTI

3 novembre 2017

Sforata quota 70 mila biglietti venduti per Inter-Torino di domenica all'ora di pranzo. A San Siro sono attesi circa 72-73 mila spettatori, un dato record per una partita non di cartello. I tifosi nerazzurri fanno sentire la propria vicinanza alla squadra di Luciano Spalletti capace di conquistare 29 punti in undici partite - miglior dato della storia del club - e un secondo posto che ha acceso il sogno scudetto. L'Inter invita i propri sostenitori a presentarsi allo stadio con largo anticipo per evitare complicazioni. I cancelli di San Siro saranno aperti dalle 10.30 del mattino, per facilitare l'ingresso degli spettatori. Sono 291.803 i tifosi che hanno seguito la squadra nerazzurra nelle cinque partite casalinghe di questo inizio stagione, una media di oltre 58 mila, la più alta dei club di Serie A.