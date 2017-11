INTER-TORINO, IN 70MILA A SAN SIRO

31 ottobre 2017

Nove vittorie e due pareggi nelle prime undici giornate di campionato: mai l'Inter aveva fatto registrare numeri così positivi nell'era dei tre punti. Per questo l'entusiasmo dei tifosi ha fatto si che per la prossima gara casalinga contro il Torino si prevede a San Siro il pubblico delle grande occasioni. Per la sfida contro i granata, in programma domenica 5 novembre alle ore 12.30, il club nerazzurro rende noto che sono già oltre 65.000 i biglietti venduti. In vendita ci sono anche tutti i terzi anelli.