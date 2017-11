INTER-TORINO: ARRESTATI DUE ULTRA' GRANATA

5 novembre 2017

Due arresti con contestuale notifica del Daspo sono stati effettuati oggi, nell'ambito dei controlli disposti, in concomitanza con i servizi per il G7 della Salute, dal questore di Milano Marcello Cardona (ex arbitro di serie A), nel corso del 'filtraggio' dei tifosi in ingresso allo stadio Meazza, poco prima dell'inizio di Inter-Torino. Ad arrestare i due ultrà della squadra granata, M.G., 22 anni e L.S. 25 anni, entrambi torinesi e il secondo con precedenti specifici, è stata la polizia. Visto che uno aveva con sè uno spray urticante e l'altro un coltello a serramanico, sono stati accusati di possesso di armi e oggetti atti ad offendere nell'ambito di quanto previsto dalla Legge dello stadio. Il Questore inoltre ha emesso il provvedimento di Daspo immediato per 5 anni nei confronti del tifoso 25enne e di 3 anni nei confronti del 22enne. Provvedimento che prevede anche l'obbligo di presentazione e firma presso gli uffici di polizia giudiziaria.