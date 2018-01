Inter, Spalletti: "Troppi vuoti , non vedo miglioramenti: manca la capacità di lottare, di certo non la qualità"

28 gennaio 2018

Sempre più in crisi, sempre più vulnerabile, fragile, lontana dall'idea di una squadra capace di lottare per grandi obiettivi. Un' Inter che non vince da sette partite di campionato, un'eternità, con una media punti da retrocessione negli ultimi due mesi. Il pari al 90esimo della Spal (stesso modalità temporale dell'1-1 con la Fiorentina) lascia affranto anche Spalletti : "Quando si prende gol così ti dispiace - ha detto il tecnico nerazzurro - ti rimane un po’ di amaro in bocca".

"Ma non cambia niente - ha continuato Spalletti - dobbiamo continuare a lavorare per fare meglio. Preoccupato di questo trend? Anche quando vincevamo c’erano questi momenti di vuoto nei quali non riuscivamo a sviluppare le nostre qualità individuali e collettive e cominciavamo a perdere palloni banali. Non riusciamo a trovare una continuità di comportamento, un equilibrio. Dopo il vantaggio, oggi, potevamo andare sul 2 a 0 in più di un’occasione".



"Non l’abbiamo trovato e da quel momento abbiamo cominciato a sbagliare, a gestire peggio la palla e a farci sovrastare dall’impatto fisico dei nostri avversari. Sono cominciate a venire meno le nostre sicurezze. Icardi slegato dal resto del gruppo? È un cavallo di battaglia di voi giornalisti, quindi è meglio che ne parlate tra di voi perché per me non è così".



"Aperture da Parigi per Pastore? Altro argomento che riguarda voi: dal mio punto di vista la squadra con cui ho cominciato può portarci in fondo agli obiettivi che ci siamo prefissati. Ma, al di là di questo, è la lotta che ci manca, che ci è mancata oggi, non la qualità. Il calciatore singolo può darti un po’ di entusiasmo all’inizio, e Pastore indubbiamente è un buon giocatore, ma è il comportamento collettivo che fa la differenza.”