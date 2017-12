INTER: SPALLETTI "NON E' UNO SPAREGGIO MA IL RISULTATO PESA"

30 dicembre 2017

"E' una partita importante, non uno spareggio per la Champions perché il campionato è lungo. Sarà però un risultato che pesa". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, a Premium Sport definisce così la sfida delle 18 contro la Lazio a San Siro. La squadra nerazzurra e' reduce da tre sconfitte consecutive ma Spalletti non e' crede che il mercato possa essere l'unica soluzione: "Se siamo la squadra delle ultime partite, non ci serve niente e nessuno per poterci risollevare. Se siamo quelli dell'inizio di campionato, che hanno fatti risultati, chiunque si butti dentro ci servirebbe per vincere di piu'". L'allenatore non potra' affidarsi a Miranda e D'Ambrosio, entrambi infortunati. Assenze importanti visto le poche alternative a disposizione in difesa: "E' un calcolo che avevamo fatto con la societa'. Se ne riparlera' dentro il periodo dove ci si puo' mettere mano. E' inutile abbassare la stima verso i calciatori che ci sono".