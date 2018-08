INTER, SPALLETTI DOPO IL PAREGGIO CON IL TORO: "PREOCCUPANTE E DIFFICILE DA SPIEGARE"

26/08/2018

"Abbiamo preso il primo gol del Torino in un modo difficile da spiegare: siamo stati sorpresi da un lancio lungo. Poi subentrano pressioni, c'è la testa di questa squadra importante che ne sente tante". E' un Luciano Spalletti che non nasconde il suo stato d'animo dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino a San Siro: "E' preoccupante - ha detto a Sky l'allenatore nerazzurro -. Anche l'anno scorso, quando abbiamo perso la prima partita, è stato difficile rimanere nelle proprie qualità: in certi momenti questa squadra perde qualsiasi connotato".