INTER: SPALLETTI "AUGURI DI BUON NATALE #SENZATREGUA"

21 dicembre 2017

"Per questo Natale non diamo tregua agli abbracci e alla serenità. #senzatregua". Con queste parole Luciano Spalletti rivolge i suoi auguri ai tifosi dell'Inter attraverso il suo profilo Instagram. Il tecnico nerazzurro non ha dimenticato, però, l'hashtag #senzatregua che sta diventando una sorta di grido di battaglia per la sua squadra.