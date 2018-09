INTER, SKRINIAR: "TOTTENAHM? POSSIAMO RIMETTERE TUTTO A POSTO, ATTENZIONE A KANE"

17/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore dall'esordio in Champions League, Milan Skriniar si è detto carico per la prima in Europa con l'Inter. Obiettivo mettersi alle spalle la sconfitta di sabato contro il Parma: "Dobbiamo pensare al Tottenham senza dimenticare quello che è successo col Parma. Dobbiamo prendere le cose positive. Non voglio dire che è decisiva, ma se facciamo bene possiamo rimettere tutto a posto, sicuramente è una partita importante. Ho giocato contro Kane in Nazionale, abbiamo perso. Spero che domani sia un'altra storia. Ho visto qualche video, è un grande giocatore e si è visto anche al Mondiale ma dobbiamo essere pronti non solo per lui ma anche per altri giocatori. Lui può non farsi vedere per tutta la partita, ma può segnare in qualsiasi momento. Non ho mai giocato in Champions e non vedo l'ora, può essere positivo per noi".