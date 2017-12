INTER, SI FERMANO D'AMBROSIO E MIRANDA

24 dicembre 2017

Doppia tegola in casa Inter. D'Ambrosio e Miranda si sono sottoposti stamattina a risonanza magnetica dopo gli infortuni occorsi a entrambi durante la gara contro il Sassuolo. Per il terzino si tratta di lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il brasiliano è una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani inizierà il percorso riabilitativo per entrambi. Tempi di recupero non segnalati: niente da fare per il derby di Coppa Italia e difficile anche vederli in campo contro la Lazio.