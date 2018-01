INTER, SANTON: "SE SERVE FACCIO ANCHE IL CENTRALE"

2 gennaio 2018

L'Inter si è ritrovata al Centro Suning per il primo allenamento del 2018. Al termine della seduta Santon, quest'oggi festeggiato goliardicamente in occasione del suo ventisettesimo compleanno, ha parlato del momento di crisi dei nerazzurri: “Gli ultimi mesi sono stati particolari per me: mi sono infortunato in ritiro poi sono riuscito a recuperare e a trovare maggior spazio. Sono contento di quel che sta facendo la squadra, nonostante gli ultimi risultati negativi: siamo terzi in classifica e ce la giochiamo con tutti ben sapendo qual è il nostro obiettivo stagionale. Io jolly della difesa? All'occorrenza posso anche giocare come centrale, se il mister avesse bisogno sarei disponibile”.