Inter, Pioli: "Ora il rush finale per la Champions: la soglia può essere oltre gli 80 punti"

16 marzo 2017

Continua la rincorsa Champions League per l'Inter. Sabato i nerazzurri giocheranno contro il Torino e Stefano Pioli ottimista: "Il sistema di gioco non conta molto, conta solo la determinazione, la voglia e l'intensità. Il Torino è un'ottima squadra e quindi servirà una prestazione di livello. In casa hanno perso solo con la Juve, hanno soluzioni importanti e servira' attenzione".



I tifosi sono dalla parte di Pioli tanto da aver cantato durante l'ultima gara 'Noi vogliamo Stefano Pioli': "Mi fa tanto piacere, ma dobbiamo pensare a lavorare. Non abbiamo fatto ancora niente. Le prossime gare saranno importantissime". Per il tecnico nerazzurro oltre allo scontro diretto contro il Napoli, per la Champions sarà importante non perdere punti: "Adesso non dobbiamo pensare né al derby né al Napoli. Solo vincere e dare continuità a quanto stiamo facendo fino alla fine. Abbiamo pensato alla quota guardando la classifica dello scorso campionato. Potrebbero volerci più di 80 punti, dobbiamo fare qualcosa di straordinario e vincere più partite possibile pensando a una gara alla volta. Testa al Torino e a portare a casa la vittoria. Le valutazioni le faremo il 28 maggio. Se continuassimo così, con questa media, saremmo felici. Il calendario non è facile ma ripeto, dobbiamo pensare a una gara alla volta, lavorando con grande attenzione".