INTER, NAINGGOLAN: "PROVERO' A ESSERCI ALLA PROSSIMA..."

19/08/2018

Per il debutto in campionato, stasera in casa del Sassuolo, l'Inter dovrà fare a meno di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è ancora alle prese con il recente infortunio muscolare, ma sta provando ad accelerare i tempi di recupero. Su Twitter, l'ex romanista ha scritto: "Oggi si riparte...In bocca al lupo ragazzi....Mi dispiace non poterci essere ma sto cercando di esserci la prossima...". La speranza dell'ambiente nerazzurro è che per la sfida con il Torino il belga sia finalmente a disposizione di Spalletti.