Inter, Nainggolan e D'Ambrosio si allenano col gruppo

04/09/2018

Mentre gran parte della rosa è divisa tra gli impegni della Nazionale, da Appiano Gentile arrivano due buone notizie per l' Inter e Luciano Spalletti: sia Radja Nainggolan che Danilo D'Ambrosio hanno svolto parte dell' allenamento odierno con il gruppo. Il centrocampista e il difensore, acciaccati dopo la vittoria a Bologna, stanno meglio e non hanno neppure gli svolto gli esami medici inizialmente previsti.

Il Ninja, che aveva sbloccato la gara contro i rossoblù, aveva chiesto il cambio per un piccolo fastidio alla coscia: si era sparsa anche la voce di un infortunio potenzialmente serio ma lo stesso belga aveva disinnescato la bomba - non senza polemiche - sui social. D'Ambrosio, invece, aveva riportato un problema all'adduttore destro: niente di serio, come dimostrano le notizie di oggi dalla Pinetina.