INTER, MIRANDA COMPLETAMENTE RECUPERATO

19 gennaio 2018

Allenamento tra palestra e campo per l'Inter di Luciano Spalletti in vista del big match di domenica sera contro la Roma. Seduta iniziata con un riscaldamento in palestra con cyclette e poi esercizi per la messa in moto con ostacoli. La squadra si è trasferita in campo dove ha svolto un esercizio di tecnica individuale con la palla e a seguire una partita a campo ridotto e in chiusura sessione di tattica. Il nuovo acquisto Lisandro Lopez dovrebbe essere convocato, così come Miranda apparso completamente recuperato.