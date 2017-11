Inter-Milan: un giardino per il Mago; un altro per il Paron

10 novembre 2017

Ieri, vent'anni fa, ci lasciava Helenio Herrera, indimenticabile Mago della Grande Inter. E in piazza Axum, che sta proprio davanti allo Stadio di San Siro, ad HH il Comune di Milano ha dedicato alla sua memoria un giardino che porterà il suo nome: la cerimonia, piena di passioni e di ricordi in nerazzurro.



Ma in una Milano che per un decennio, ed erano gli Anni Sessanta, ha vissuto calcisticamente il mito e l'inarrivabile dualismo fra Herrera e Nereo Rocco, lui era il Paron di un Grande Milan, non può essere che l'uno oscuri l'altro, che un giardino dinanzi a San Siro rechi l'effigie del Mago e che niente ricordi -in qualche modo- il simbolo della panchina rossonera.



Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai milanisti che chiedono un riconoscimento in città a Rocco, ha risposto: "Hanno ragione, se qualcuno me lo chiede io sarò tra i primi a dire di sì e a essere convinto". Lo ha detto a margine della presentazione del "Milano Luiss Hub".

"Che io sia un ultra interista è chiaro, che io voglia fare differenze tra Inter e Milan assolutamente no. Nutro grande stima per la figura di Nereo Rocco. Se mi scrivono sistemeremo rapidamente questa cosa che obiettivamente non è bella. È il momento di un riconoscimento anche a Rocco". Che se n'è andato, per ricordare, il 20 febbraio '79.



E va da sè che Nereo Rocco, triestino doc, abbia già un ... monumento a lui dedicato: che è lo stadio di calcio di Trieste, nientemeno. Il massimo tributo possibile della sua città.