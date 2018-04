Inter-Milan è già da primato: 4,5 mln l'incasso-record

5 ottobre 2017

Derby da primato, uno è già stabilito: Inter-Milan vale 4,5 milioni di euro di incasso, 300mila euro in più del record di 4,2 milioni che risale allo scorso 15 aprile (finì 2-2). Domenica sera 15 ottobre si sale così di un gradino nel monte-premi di una sfida giunta al numero 219 (gare ufficiali) e al numero 290, comprese le partite in competizioni non ufficiali.



E' il prezzo -favoloso- di un derby che favoloso, ancora, non è. Ma è lì vuole arrivare. L'Inter vola alto, seconda forza del campionato, ma senza il consenso di gioco e critica facendo tesoro, soprattutto, delle lezioni di Luciano Spalletti, fin qui autentico valore aggiunto del gruppo. Il Milan si è inaridito con la sconfitta di Marassi, poi è arrivato il ko con la Roma (che però ci può stare): è stato il punto minimo della stagione e ha contagiato un po' tutto il mondo rossonero, lasciando a Montella l'arduo compito di ripartire proprio nella sfida tutta milanese.