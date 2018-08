INTER, LISTA UEFA: SERVE UNA ESCLUSIONE ECCELLENTE

31/08/2018

Sono ore calde in casa Inter per la compilazione della lista Champions dalla quale i nerazzurri saranno costretti ad escludere un giocatore importante. Spalletti potrà inserire soltanto 19 giocatori in quest'elenco, a causa dei paletti legati ai calciatori cresciuti nel settore giovanile (che non ci sono) e del saldo di mercato tra acquisti e cessioni degli ultimi anni. Di fatto ci saranno quattro esclusi, di cui tre già certi: Berni, Joao Mario e Dalbert. Il quarto nome uscirà per forza di cose tra Candreva, Gagliardini e Vecino.