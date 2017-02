Inter, l'imperativo categorico di Tronchetti Provera e Pirelli: "Tornare in Champions"

13 febbraio 2017

"Gli errori arbitrali fanno parte del gioco, le polemiche si sono sempre vissute". Sull'andamento dell'Inter dopo l'arrivo di Pioli e sul cambio di proprietà: "C'è fiducia, nelle ultime settimane c'è stato un grande cambiamento. La squadra sta giocando un buon calcio, l'allenatore ha fatto lavoro un straordinario e poi il calcio è uno sport sempre pieno di sorprese. La nuova proprietà ha dimostrato serietà, si vede che c'è interesse per il calcio e per l'Inter. Sanno dove andare, si vede che vogliono far tornare l'Inter fra le grandi squadre a livello mondiale". Sul sogno Messi, Tronchetti Provera ha detto: "E' una provocazione per stimolare la proprietà a regalare sogni. I grandi giocatori ci sono e da tifoso posso sperare ci sia il meglio".