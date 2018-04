INTER, L'EX BERTI DENUNCIATO PER FAVOREGGIAMENTO

27 marzo 2018

Guai giudizari per Nicola Berti. L'ex giocatore dell'Inter è stato denunciato per favoreggiamento ed è stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Matteo Centini, che in mattinata ha portato ad otto arresti e quattro denunce, tra cui appunto quella di Berti, che vive da ormai una ventina d'anni a Piacenza. Il ruolo dell'ex Inter sarebbe marginale. In pratica gli verrebbe contestata la scarsa collaborazione nel corso delle indagini, ma è escluso il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.