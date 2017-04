Inter in castigo, venerdì arriva il boss

26 aprile 2017

Secondo giorno di ritiro. Saranno cinque più uno, alla fine di questa punizione inflitta da Suning ai prodi nerazzurri, visto che si chiude domenica sera a San Siro. Facile dire: musi lunghi. Ci mancherebbe. Scontate le prospettive: reagire subito, vincere (meglio: non perdere) contro il Napoli e sarà dura, logico. Indovinare come sarà il giorno dopo (dopo la sfida al Napoli) è un rebus: confermato comunque sia Stefano Pioli, o si apre la necessità del quinto cambio di stagione, per dire: si richiama Stefano Vecchi?



Partiamo da qui. Quattro allenatori in una stagione sono un dato che, comunque, avrebbe dovuto presentare la prospettiva zero: difficile rimediare una stagione cominciata male con Mancini, proseguita peggio con De Boer, poi Inter-Crotone con Vecchi e quel che sappiamo con Pioli. L'ultima Inter dei 4 allenatori (1998-1999) con Simoni, Lucescu, Castellini e Hodgson era finita con un deprimente ottavo posto. Più o meno, oggi siamo lì. Dunque, ha poco senso sorprendersi.

La speranza di agguantare l'ultima chance per andare ai preliminari di Europa League è lunga 5 partite, ma dipende quasi tutta da Inter-Napoli. La necessità di dover/poter cambiare ancora allenatore portando la linea a cinque ci pare illogica: tanto vale concludere con Pioli.



Poi ne sapremo di più fra venerdì e sabato, visto che è attesissimo a Milano l'arrivo di Zhang Jingdong, il boss di Suning, che a livello calcistico se la passa... male, per dire di pessimo umore. Sprofonda la squadra cinese in piena zona retrocessione, si è spenta la stella dell'Inter con l'arrivo della primavera e insomma il suo arrivo prelude a decisioni e parole che contano.