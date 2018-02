INTER, ICARDI VUOLE GIOCARE CONTRO IL CROTONE

2 febbraio 2018

Nonostante il fresco infortunio, Mauro Icardi sta provando a fare il possibile per rendersi disponibile per la sfida di domani sera contro il Crotone. In realtà Maurito non si è allenato in gruppo questa mattina - per lui solo terapie - e difficilmente verrà convocato da Spalletti. Eder è già pronto a sostituirlo.