INTER, HANDANOVIC: "NON PENSIAMO A FARE CALCOLI"

02/10/2018

"Non pensiamo a cosa potrebbe succedere o a fare calcoli. Pensiamo solo alla gara di domani e a fare una partita da Inter". Lo ha detto il portiere nerazzurro Samir Handanovic nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Psv Eindhoven in Champions League. "Non può essere ancora decisiva, ci sono altre quattro partite - ha proseguito lo sloveno -. Siamo preparati e sappiamo chi affrontiamo, non c'è solo Lozano nel Psv".