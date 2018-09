INTER, EMERGENZA TERZINI

16/09/2018

Inter nei guai con i terzini in vista del Tottenham. Martedì sera i nerazzurri non potranno avere a disposizione Sime Vrsaljko per l'infiammazione al ginocchio rimediata in nazionale contro la Spagna, ma soprattutto preoccupano le condizioni di Danilo D'Ambrosio. L'ex granata ha rimediato una contusione alla coscia, che non lascia tranquillo Luciano Spalletti. Al momento, l'unico certo del posto è Kwadwo Asamoah, anche perché Dalbert è fuori dalla lista per la Champions League.