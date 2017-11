INTER, DOTTOR VOLPI: "ICARDI? SOSPIRO DI SOLLIEVO"

9 novembre 2017

Il medico sociale dell’Inter Piero Volpi ha parlato a Premium Sport della situazione di Mauro Icardi, confermando di fatto la sua presenza contro l’Atalanta: "Sì, tiriamo un sospiro di sollievo, già domenica avevamo capito che si trattava di un trauma senza apparenti situazioni di gravità. Il ginocchio era gonfio, si è accertato che si tratta di una forte contusione. Critiche dall’Argentina? Fa parte di questo tipo di situazioni, il giocatore fortunatamente non ha avuto un infortunio grave ma è chiaro che non sarebbe a disposizione questa settimana sia per l’Inter che per gli allenamenti con la Nazionale. Martedì vedremo se fare un differenziato o aspettare un giorno in più. Con l’Atalanta ci sarà? Penso proprio di sì".