INTER, DE VRIJ: "SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, SPALLETTI DETERMINATO"

13/09/2018

A tutto De Vrij. In una lunga intervista rilasciata al "Corriere dello Sport" il difensore dell'Inter ha fatto un primo bilancio della stagione in nerazzurro, svelato gli obiettivi e detto la sua sul tecnico Spalletti: "Sicuramente non siamo soddisfatti dei risultati perché abbiamo perso 5 punti nelle prime tre gare della stagione. Siamo sulla strada giusta ed il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro per andare in Champions. Non leggo i giornali e non mi faccio condizionare, essere l'anti-Juve potrebbe diventare un'ossessione: io invece vado avanti partita dopo partita. La Juventus ha qualità, ma nel calcio può succedere di tutto. Spalletti? Il mio amico Strootman mi aveva parlato bene di lui. E ora posso dire che è un tecnico molto positivo e chiaro: sa cosa vuole e come ottenerlo sul campo. Io nuovo Samuel? Ognuno ha le sue caratteristiche, ma è un bel paragone".