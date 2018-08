INTER, DE VRIJ: "SIAMO STATI TROPPO IMPRECISI"

20/08/2018

"Sicuramente non volevamo cominciare così il campionato, abbiamo fatto fatica a far girare la palla, siamo stati imprecisi e abbiamo subito troppe ripartenze". Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij, all'esordio in maglia nerazzurra, commenta così a Inter TV e sulla pagina Facebook ufficiale del club la sconfitta contro il Sassuolo. "Nella ripresa abbiamo cercato il gol con più insistenza e siamo stati meglio in campo. Nel finale ho avuto una buona occasione - aggiunge - sarebbe stato importante riuscire a segnare ma il portiere avversario è stato bravo. Ora l'esordio a San Siro la settimana prossima, il sostegno dei nostri tifosi sarà importantissimo".