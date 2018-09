INTER, DE VRIJ: "CR7? SORPRESO DAL SUO ARRIVO, MA NON E' IL PIU' FORTE"

13/09/2018

"CR7-Juve? Lo confesso, all'inizio non credevo venisse in Italia, ma quando hanno continuato a dirlo, allora...". Così il difensore dell'Inter Stefan De Vrij, intervistato dal "Corriere dello Sport", ha detto la sua sull'arrivo dell'asso portoghese in Italia. L'ex Lazio, però, non si è tirato indietro nel lanciare una provocazione al Pallone d'oro: "Per il calcio italiano il suo sbarco in Serie A è stato positivo perché dà una bella spinta a tutto il movimento. L'attaccante più forte che ho affrontato in carriera comunque è Mbappé".