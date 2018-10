INTER, DE BOER: "ICARDI? NON IL MIGLIOR CAPITANO"

02/10/2018

Intervistato da Algemeen Dagblad l'ex tecnico dell'Inter Frank De Boer ha parlato del capitano dei nerazzurri Mauro Icardi in vista della sfida al Psv: "Quando sono arrivato aveva già la fascia di capitano al braccio da un anno. L'ho lasciato così quando sono subentrato. Anche se certamente non pensavo che Icardi fosse il miglior capitano possibile. Ci sono cose di lui che in realtà non appartengono a un capitano, come la lite con i suoi stessi tifosi. Le doti tecniche? Mi è piaciuto molto. Subito dopo le prime sessioni di allenamento, si vedeva la sua capacità. Segnava da tutte le posizioni, con una buona velocità di esecuzione.