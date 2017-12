INTER, DALBERT: "INIZIO DIFFICILE, ORA MI STO ADATTANDO"

21 dicembre 2017

Dalbert è pronto a prendersi l'Inter e dare il proprio contributo alla causa nerazzurra. L'esterno brasiliano, intervenuto ai microfoni di Premium Sport, ammette che l'inizio a Milano “è stato un po' difficile, ma adesso va tutto per il meglio. È tutto diverso rispetto ai campionati dove ho giocato. Adesso mi rendo conto che sono cambiato molto rispetto all'inizio”. La lotta per i nerazzurri continua: “Abbiamo una squadra di qualità, non vogliamo accontentarci. Dobbiamo migliorare e arrivare al nostro obiettivo. Spero di adattarmi ancora di più, avere ancora più fiducia e pensare positivo sempre, fare bene quello che il mister mi chiede e aiutare la squadra”.