INTER, CT GHANA: "PROBLEMA FISICO PER ASAMOAH"

05/09/2018

Il commissario tecnico della nazionale ghanese Kwesi Appiah ha confermato l'infortunio dell'interista Kwadwo Asamoah: “Ha un problema fisico e non voglio creargli problemi. Deve allenarsi con calma, senza fretta”. L'ex Juventus, visto uscire dal campo d'allenamento con il ghiaccio sul ginocchio, sembrerebbe non essere però in dubbio per il match di qualificazione per la Coppa D’Africa contro il Kenya.