INTER, CANDREVA: "NIENTE CONTRO I TIFOSI"

30 dicembre 2017

Antonio Candreva spiega la propria reazione durante Inter-Lazio, con sputo e imprecazione verso la tribuna. "Su una palla lunga ho detto un'imprecazione e ho sputato, ma come può capitare a chi sta correndo, un'imprecazione solo per non essere arrivato sulla palla. Nulla a che fare con tifosi o altro. Giusto ricevere critiche e applausi durante le partite ma quest'episodio non ha a che fare con i tifosi. Pensiamo alla prossima e sempre forza Inter", dici.