INTER, AUSILIO: "IN CALO, MA IN CORSA PER LA CHAMPIONS"

29 gennaio 2018

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha fatto il punto sul delicato momento nerazzurro. “Siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, siamo in piena corsa per la Champions League e dovremo arrivare lì alla fine di questa annata. Sicuramente mi aspetto una migliore continuità di risultati, con Spalletti abbiamo importato un bel lavoro sin dall'estate. L'Inter è stata protagonista in questa prima parte di stagione, abbiamo subito un calo ma adesso abbiamo l'opportunità di ripartire per centrare il nostro obiettivo”, ha detto a Rmc Sport.