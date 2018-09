INTER, AUSILIO: "ICARDI E LAUTARO MARTINEZ SONO DA VALUTARE"

01/09/2018

"C'è stato un problema fisico ieri per Icardi e per Lautaro Martinez, essendo molto recenti dovremo verificarli nei prossimi giorni". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Bologna. "Abbiamo una squadra altamente competitiva indipendentemente dall'assenza di Icardi, al suo posto gioca un certo Keita", ha aggiunto. Sull'esordio di Nainggolan, il ds nerazzurro ha detto: "Nainggolan non lo scopriamo certo oggi, l'unico problema è che ha potuto lavorare poco. Ha saltato la preparazione ma ha un'esperienza, una qualità e una voglia che gli permettono di poter dare tanto. Vuole fare bene come tutta la squadra". Infine sulla situazione a centrocampo di Borja Valero e Joao Mario. "Sono due risorse che il mister saprà quando utilizzare, come nel caso di Gagliardini oggi. Abbiamo un reparto completo a centrocampo, trovare un regista è difficile e chi ce l'ha se lo tiene stretto", ha concluso Ausilio.