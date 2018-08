INTER, ALLARME RIENTRATO PER HANDANOVIC

26/08/2018

Brivido in casa Inter nell'allenamento di rifinitura per il match di stasera contro il Torino. Come riporta 'Tuttosport', Handanovic ha abbandonato la seduta anzitempo per una forte pallonata al braccio. Le condizioni del portiere sloveno però non preoccupano: l'estremo difensore sarà regolarmente tra i pali a San Siro.