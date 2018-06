INSIGNE: "SARRI CI HA SPIAZZATO"

28 maggio 2018

"Sono molto contento dell'arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti, vedere uno come lui sulla nostra panchina fa un effetto incredibile. Non dimentichiamoci però dei meriti di Sarri, che ha fatto cose straordinarie. Il suo addio? Pensavamo rimanesse, e invece ci ha spiazzati, poi il presidente ha fatto la sua scelta. Ora sono concentrato solo sul futuro, Ancelotti mi ha gia' chiamato e mi ha detto di stare tranquillo perché insieme faremo grandi cose". Così il fantasista del Napoli, Lorenzo Insigne, nell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport'. "Possibili addii? Se qualcuno andrò via sono sicuro che Ancelotti conosca tanti giocatori forti e la società rimpiazzerà ognuno nel modo adeguato. Koulibaly? So che non lo vuole solo il Chelsea, ma io mi auguro che possa rimanere perché siamo un bel gruppo. Hamsik? Il suo addio sarebbe una brutta notizia per tutti, visto che dopo dieci anni ormai è napoletano. So che Ancelotti ha chiamato anche lui, ma sinceramente non so cosa si siano detti".