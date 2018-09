INGHILTERRA, SOUTHGATE: "IL GOL DI WELBECK ERA REGOLARE"

09/09/2018

Gareth Southgate se la prende con il gol di Welbeck annullato: "Non è lui a commettere fallo, per me era regolare". Il ct dell'Inghilterra poi spiega: "Dobbiamo ripartire dall'ultima mezz'ora, quella in cui siamo rientrati in gioco alla ricerca del pareggio. La Spagna ci è stata superiore a lungo perché, sotto pressing, non abbiamo fatto circolare bene la palla".