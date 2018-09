INGHILTERRA, KANE: "AGLI EUROPEI DOBBIAMO FARE MEGLIO CHE AI MONDIALI"

08/09/2018

Harry Kane fissa l'obiettivo per il futuro dell'Inghilterra. Il capitano della nazionale dei Tre Leoni ha parlato dell'esperienza di Russia 2018 ai microfoni di SkySports a poche ore dall'inizio della sfida contro la Spagna nella Nations League: "Siamo andati così bene e siamo tornati così velocemente, non sembra essere passato tanto tempo dalla Coppa del Mondo ed è bello tornare e incontrare i tuoi compagni". La squadra non è cambiata molto dal 14 luglio, giorno della finale per il bronzo contro il Belgio e l'obiettivo a lungo termine: "Sappiamo che c'è un sacco di duro lavoro da fare fino a quando gli Europei non arriveranno e speriamo di andare ancora più lontano rispetto ai Mondiali".