INDONESIA, TIFOSO UCCISO: SOSPESO IL CAMPIONATO

26/09/2018

Il campionato di calcio dell'Indonesia è stato sospeso dopo la morte di un tifoso coinvolto negli scontri verificatisi domenica scorsa fuori dallo stadio di Bandung fra supporter della squadra locale, il Persib, e del Persija Giakarta. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio indonesiana Edi Rahmayadi. La vittima aveva 23 anni e si chiamava Haringga Sirla ed è morto per le conseguenze delle percosse di cui è stato fatto oggetto, e per le ferite riportate. Era un sostenitore del Persija, e ora le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. "Il torneo rimarrà fermo come minimo fino al termine delle indagini", ha detto Rahmayadi.