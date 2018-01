IL VERONA E' TORNATO AL LAVORO

12 gennaio 2018

Il Verona di Fabio Pecchia si è ritrovato oggi a Peschiera, dove rimarrà in ritiro fino a domenica per iniziare a preparare la delicata sfida salvezza contro il Crotone. Per alcuni è stata la prima seduta di allenamento: si tratta di Petkovic e Boldor. Quest'ultimo, in attesa dell'ufficialità, si è allenato grazie al nullaosta del Bologna e dopo aver superato le visite mediche di rito. Ancora differenziato per Bruno Zuculini, mentre Cerci e Bianchetti hanno svolto parte del lavoro con i compagni.