IL SINDACO DI FIRENZE: NUOVO STADIO, NESSUN CEDIMENTO FIORENTINA

23 gennaio 2018

"La Fiorentina non ha mai dato segnali di cedimento su questo obiettivo". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ai microfoni di “Lady Radio”, sull’ipotesi della costruzione di un nuovo stadio. "Non c’è alcuna volontà del club di scaricare la colpa: i fiorentini sanno bene come vanno le cose, ognuno deve fare la sua parte. Noi dobbiamo finire la variante urbanistica e il club deve fare il progetto definitivo".